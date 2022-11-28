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Архив - Донецкая область

Городской центр занятости в Славянске сменил адрес

28.11.2022 15:00
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Городской центр занятости в Славянске сменил адрес

Славянский центр занятости будет предоставлять консультации по новому адресу. Об этом сообщает Славянская ГВА.
С сегодняшнего дня специалисты будут вести прием граждан в помещении бывшего управления соцзащиты на ул. Батюка, 40. Время работы - с 10:00 до 13:00. Телефон (050) 550-54-60.



Теги: Донбасс, Славянск, центр занятости, адрес
 
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