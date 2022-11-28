Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

28.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполовка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии соприкосновения.