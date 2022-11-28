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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

28.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Лиманском направлении враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполовка и Торское в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии соприкосновения.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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