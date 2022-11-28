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СБУ задержала на Донбассе двух "наводчиков" оккупантов
Служба безопасности задержала двух российских агентов, собиравших разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Сил обороны в Донецкой области. В частности наводили российские ракеты на Славянск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Российские пособники передавали также агрессору локации социальных объектов, в том числе общеобразовательных учебных заведений в Славянске для прицельных ударов по городу.
Мужчин задержали на попытке передачи разведывательной информации оккупантам. По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, работавших на подконтрольную российским спецслужбам "народную милицию днр".
Со своими кураторами они общались через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот. Там злоумышленники выкладывали информацию о движении военной техники ВСУ и фото. Для конспирации один из информаторов назвал свой аккаунт женским именем.
Во время обысков по местам задержания муртадов правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбуки с поличным. Задержанным доложено о подозрении и взят под арест.
Теги: Донбасс, СБУ, задержание, информатор, оккупанты
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