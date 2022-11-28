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Архив - Донецкая область

В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы

28.11.2022 13:00
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В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы

Во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. Сейчас над городом наблюдается черный дым. Об этом сообщает Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
По информации жителей, пожар произошел в Ленинском районе города после "прилета".



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, нефтебаза
 
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