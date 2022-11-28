В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы

28.11.2022 13:00

Во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. Сейчас над городом наблюдается черный дым. Об этом сообщает Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации жителей, пожар произошел в Ленинском районе города после "прилета".