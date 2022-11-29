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Архив - Донецкая область

На Донетчине подключили отопление для трех четвертей населения

29.11.2022 11:00
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На Донетчине подключили отопление для трех четвертей населения

Около 300 тысяч человек в Донецкой области уже с теплом. Об этом глава ДонОВА Павел Кириленко сообщил на заседании Штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону.
Несмотря на удары по энергетической инфраструктуре и активные боевые действия на территории области, Донецкая область вошла в отопительный сезон с очень хорошими показателями, отметил Кириленко.
По его словам, только прифронтовые громады остаются полностью без газа и отопления, а три четверти населения региона все-таки имеют тепло - полностью или частично.
"Энергетики демонстрируют настоящие чудеса профессионализма и выносливости, однако следует помнить: чем меньше людей будет оставаться в области, тем легче будет поддерживать достойный уровень жизни", - подчеркнул глава области.



Теги: Донбасс, отопление, восстановление, Донетчина
 
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