На Донетчине подключили отопление для трех четвертей населения

29.11.2022 11:00

Около 300 тысяч человек в Донецкой области уже с теплом. Об этом глава ДонОВА Павел Кириленко сообщил на заседании Штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону.

Несмотря на удары по энергетической инфраструктуре и активные боевые действия на территории области, Донецкая область вошла в отопительный сезон с очень хорошими показателями, отметил Кириленко.

По его словам, только прифронтовые громады остаются полностью без газа и отопления, а три четверти населения региона все-таки имеют тепло - полностью или частично.

"Энергетики демонстрируют настоящие чудеса профессионализма и выносливости, однако следует помнить: чем меньше людей будет оставаться в области, тем легче будет поддерживать достойный уровень жизни", - подчеркнул глава области.