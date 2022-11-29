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Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию бесхозяйственной недвижимости"
29.11.2022 09:00
В Мариуполе российские оккупанты составляют списки оставленного недвижимого имущества, чтобы в дальнейшем "национализировать" его. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Во временно оккупированном Мариуполе начали формировать списки недвижимого имущества, владельцы которого покинули город из-за оккупации.
Все это имущество враг обозначает как "бесхозяйственное" и добавляет в соответствующий реестр. Если за год оккупанты не установят владельцев имущества, то оно должно перейти в муниципальную собственность", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что все решения оккупационных властей по "национализации" недвижимости не будут иметь юридической силы.
Теги: Донбасс, Мариуполь, недвижимость, национализация, оккупанты
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