В Бахмуте СБУ задержала интернет-пропагандиста "русского мира"

29.11.2022 17:00

В Бахмуте сотрудники спецслужбы разоблачили агитатора, который оправдывал преступления российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в регионе.

Для проведения антиукраинской информационной деятельности, житель Бахмута использовал собственный аккаунт в запрещенной социальной сети "Однолассники". Злоумышленник призывал к агрессивной войне против нашей страны, популяризировал группировки боевиков ОРДЛО и радовался захвату населенных пунктов востока российскими захватчиками. Агитатор представлял оккупантов как освободителей и спасителей от нацизма, прославляя и одобряя их преступные действия против Украины и украинского народа.

Деструктивный контент сторонник путина "репостил" из российских пропагандистских сайтов, групп в соцсетях и страниц пророссийских "друзей". Через распространение провокационных материалов, комментариев, призывов, он пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в Донецкой области.

Во время обысков по месту нахождения агитатора, правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами преступных действий.