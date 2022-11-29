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В Бахмуте СБУ задержала интернет-пропагандиста "русского мира"
В Бахмуте сотрудники спецслужбы разоблачили агитатора, который оправдывал преступления российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в регионе.
Для проведения антиукраинской информационной деятельности, житель Бахмута использовал собственный аккаунт в запрещенной социальной сети "Однолассники". Злоумышленник призывал к агрессивной войне против нашей страны, популяризировал группировки боевиков ОРДЛО и радовался захвату населенных пунктов востока российскими захватчиками. Агитатор представлял оккупантов как освободителей и спасителей от нацизма, прославляя и одобряя их преступные действия против Украины и украинского народа.
Деструктивный контент сторонник путина "репостил" из российских пропагандистских сайтов, групп в соцсетях и страниц пророссийских "друзей". Через распространение провокационных материалов, комментариев, призывов, он пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в Донецкой области.
Во время обысков по месту нахождения агитатора, правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами преступных действий.
Теги: Донбасс, арест, СБУ, пропаганда, Бахмут, русский мир
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