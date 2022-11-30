Краматорский горсовет обнародовал перечень мест, где можно зарядить мобильный телефон

30.11.2022 17:00

Краматорский городской совет обнародовал перечень заведений, где можно зарядить мобильный телефон несмотря на отсутствие электроэнергии. Обэтом сообщается на сайте горсовета.

АЗС "Терминал", ул. Алексея Тихого, 27;

АЗС "Параллель", ул. Юбилейная, 11-а;

Магазин "Ярослав", ул. Алексея Тихого, 110-а;

Магазин "Маяк", ул. Волгодонская, 24;

Магазин "Перекресток", ул. Алексея Тихого, 17-б;

Магазин "Левобережный", с. Ясногорка - ул. Левобережная, 499;

Магазин "Продукты", с. Шабельковка - ул. Волгодонская, 32-а;

Кондитерская "Coffee House Bakery", ул. Академическая, 70;

Ресторан "ТбилиСо", ул. Академическая, 34;

Кафе "Визит" ("Грузия"), ул. Дворцовая, 57;

Кафе "Арарат", ул. Б.Хмельницкого, 5/ул. Академическая, 52;

Кафе "Шашлычный двор", ул. Академическая, 79-б.

Приходите со своим зарядным устройством во время работы заведения.