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Краматорский горсовет обнародовал перечень мест, где можно зарядить мобильный телефон
30.11.2022 17:00
Краматорский городской совет обнародовал перечень заведений, где можно зарядить мобильный телефон несмотря на отсутствие электроэнергии. Обэтом сообщается на сайте горсовета.
- АЗС "Терминал", ул. Алексея Тихого, 27;
- АЗС "Параллель", ул. Юбилейная, 11-а;
- Магазин "Ярослав", ул. Алексея Тихого, 110-а;
- Магазин "Маяк", ул. Волгодонская, 24;
- Магазин "Перекресток", ул. Алексея Тихого, 17-б;
- Магазин "Левобережный", с. Ясногорка - ул. Левобережная, 499;
- Магазин "Продукты", с. Шабельковка - ул. Волгодонская, 32-а;
- Кондитерская "Coffee House Bakery", ул. Академическая, 70;
- Ресторан "ТбилиСо", ул. Академическая, 34;
- Кафе "Визит" ("Грузия"), ул. Дворцовая, 57;
- Кафе "Арарат", ул. Б.Хмельницкого, 5/ул. Академическая, 52;
- Кафе "Шашлычный двор", ул. Академическая, 79-б.
Приходите со своим зарядным устройством во время работы заведения.
Теги: Донбасс, Краматорск, мобильный телефон, смартфон, зарядка
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