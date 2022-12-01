Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

01.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Зафиксировано огневое воздействие врага по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестовое, Дружелюбовка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещеевка, Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Огневому поражению из танков и артиллерии различных типов подверглись объекты в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Зафиксированы обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки, и Большой Новоселки в Донецкой области.