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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

02.12.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка на Луганщине и Новоселовка и Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Клещеевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневому поражению из танков и артиллерии различных типов подверглись районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Парасковиевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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