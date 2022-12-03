Из Славянска запустили три социальных автобусных рейса

03.12.2022 13:00

В Донецкой области запустили три социальных автобусных рейса. Жители Святогорска, сел Крестище и Маяки теперь могут бесплатно добраться до ближайшего города Славянск, передает Общественное.

Социальные рейсы реализует благотворительный фонд ADRA Ukraine при поддержке правительства Канады.

"Мы получили запрос от МВА Святогорска для предоставления транспорта. Этот транспорт ездит во вторник, среду и четверг, то есть три раза в неделю. Охватывает три населенных пункта. Людям в это время очень нужен доступ к базовым социальным потребностям", - сообщила Общественному координатор транспортного проекта "ADRA Ukraine" Анастасия Егорова.

По словам координатора проекта, при необходимости транспорт также могут привлекать к подвозу людей к эвакуационным поездам.