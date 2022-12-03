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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

03.12.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка на Луганщине. Нанес авиаудары по Новоселовскому и Ивановке.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары недалеко от населенных пунктов Верхнекаменское, Соледар и Спорное.
На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Оккупант обстрелял из артиллерии районы Большой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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