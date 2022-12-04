В Славянске сократили число категорий получателей бесплатных дров

04.12.2022 15:00

В Славянской громаде имеется возможность обеспечить бесплатными топливными брикетами и дровами 4,5 тысячи жителей частного сектора. При этом на сегодняшний день подано уже почти 6 тыс. заявлений. Об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях.

"Поэтому дрова и брикеты в первую очередь предоставляются социально незащищенным категориям жителей громады. А именно:

- людям старше 80 лет;

- пенсионерам с инвалидностью;

- инвалидам I группы;

- льготникам, которые в мирное время получали субсидию на твердое топливо.

Уже потом речь пойдет о пенсионерах по возрасту и остальных.

Добавлю, что с понедельника заявки принимаем только от жителей, относящихся к вышеупомянутым категориям. Подать заявку на дрова теперь можно по адресу ул. Батюка, 40. Там сейчас находятся УСЗН, ЦНАП.

Еще раз подчеркиваю – твердое топливо мы выдаем не для того, чтобы топить им вместо газа и потом спрашивать «где вторая партия». Это нз на случай блекаута.

Всех, кому холодно уже сейчас, приглашаю на пункты незламности. Их адреса можно узнать, позвонив на «горячую линию»", - сказал он.