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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

06.12.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области и Макеевка, Невское, Терны в Донецкой области. Враг задействовал армейскую авиацию для ударов в районе населенного пункта Котляровка.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись 20 населенных пунктов, в частности Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами боевой авиации в районах населенных пунктов Спирное, Каменка, Марьинка.
На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов районов населенных пунктов Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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