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Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 декабря, приехал на Донбасс. Он записал видеоприветствие украинским защитникам из Славянска.
На кадрах видно, что президент стоит рядом со стелой на въезде в Славянск, который находится не так далеко от линии фронта.
"Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что сегодня не просто День Вооруженных сил Украины, а год ВСУ.
"Ваша несокрушимость, а значит наша независимость. Ваша победа и наша благодарность за это. Ваше мужество и наша гордость за это, мы гордимся нашими Сухопутными войсками, нашими Воздушными силами, гордимся Военно-морскими силами, гордимся нашими Силами специальных операций, гордимся нашими Десантно-штурмовыми войсками, гордимся всеми, гордимся Вооруженными силами Украины", - заявил президент.
Теги: Донбасс, визит, Зеленский
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