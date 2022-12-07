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В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов
07.12.2022 11:00
Грузовик российских захватчиков врезался в маршрутку на оккупированной территории Донецкой области - на дороге между Шахтерском и Торезом. В результате ДТП погибли 16 людей, кроме того пострадали трое оккупантов. Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Источник СМИ сообщил о гибели 16 человек. Пострадавших военных отвезли в больницу. Пострадавшие при столкновении находятся в тяжёлом состоянии - их разместили в реанимационном отделении больницы. Среди погибших указан водитель грузовиком.
Местные "правоохранители" устанавливают все обстоятельства аварии.
Теги: Донбасс, ДТП, ДНР, оккупанты, погибшие
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