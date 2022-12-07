В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов

07.12.2022 11:00

Грузовик российских захватчиков врезался в маршрутку на оккупированной территории Донецкой области - на дороге между Шахтерском и Торезом. В результате ДТП погибли 16 людей, кроме того пострадали трое оккупантов. Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Источник СМИ сообщил о гибели 16 человек. Пострадавших военных отвезли в больницу. Пострадавшие при столкновении находятся в тяжёлом состоянии - их разместили в реанимационном отделении больницы. Среди погибших указан водитель грузовиком.

Местные "правоохранители" устанавливают все обстоятельства аварии.