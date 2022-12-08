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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке перебои со светом и связью

08.12.2022 13:00
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В оккупированном Донецке перебои со светом и связью

Во временно оккупированном россиянами Донецке наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом, в двух районах города пропал свет, в других – работает с перебоями. Об этом сообщают информационные ресурсы оккупантов.
По информации СМИ, абоненты некоторых районов Донецка, включая центр города, остались без света. В частности, электроэнергии нет в домах центрального Ворошиловского района и Киевского района. Перебои также наблюдаются в Ленинском, Кировском и Куйбышевском районах.
Кроме того, есть проблемы с интернетом и мобильной связью.



Теги: Донецк, Донбасс, Интернет, мобильная связь, проблемы
 
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