Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

09.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Клищеевки и Марьинки Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площанки, Невского и Червонопоповки Луганской области и Торское и Григорьевка в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попыток наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка в Донецкой области.