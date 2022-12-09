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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

09.12.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Клищеевки и Марьинки Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.
На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площанки, Невского и Червонопоповки Луганской области и Торское и Григорьевка в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попыток наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка в Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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