Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

10.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крохмальное, Берестовое и Першотравневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Грековка, Макеевка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Торское и Григорьевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении под огневое поражение российских оккупантов попали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы районов Авдеевки, Бердичев, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы неподалеку Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Большой Новоселки, Временки и Новополя Донецкой области.