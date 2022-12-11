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Архив - Донецкая область

Донецкие гауляйтеры "закрепили" всю коммунальную технику за российской армией

11.12.2022 11:00
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Донецкие гауляйтеры "закрепили" всю коммунальную технику за российской армией

Самопровозглашенная "власть" оккупированных регионов Донецкой области передала местную коммунальную технику на нужды российских оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Руководители так называемой "ДНР" передали российской армии всю местную коммунальную технику.
Технику передали для рытья защитных сооружений. Таким образом была прекращена работа коммунальных предприятий, ведь технику им дают в пользование только в случае непредсказуемых ремонтных работ. При этом российская пропаганда регулярно отчитывается о пополнении коммунального парка, не указывая, что вся техника закреплена за военными", - говорится в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, техника, коммунальное хозяйство, оккупанты
 
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