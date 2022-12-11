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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крохмальное, Берестовое, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невское и Диброва Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстреливал позиции Сил обороны в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекаменское, Спирное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Георгиевка, Марьинка, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции ВСУ из танков и артиллерии вблизи Большой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.
"На временно занятой территории Луганской области в течение последних 2 недель российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.
С целью пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации.
В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных", - сообщают в штабе.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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