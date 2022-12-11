Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

11.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крохмальное, Берестовое, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстреливал позиции Сил обороны в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекаменское, Спирное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Георгиевка, Марьинка, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции ВСУ из танков и артиллерии вблизи Большой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

"На временно занятой территории Луганской области в течение последних 2 недель российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.

С целью пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации.

В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных", - сообщают в штабе.