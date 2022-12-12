Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

12.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Временки Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площанка на Луганщине и Червонопоповка, Терны, Ямполовка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах двадцати четырех населенных пунктов. Это, в частности, Верхнекаменское, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба, Железное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спирного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении огневая активность врага фиксировалась у Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.