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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Временки Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площанка на Луганщине и Червонопоповка, Терны, Ямполовка и Торское Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах двадцати четырех населенных пунктов. Это, в частности, Верхнекаменское, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба, Железное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спирного и Белогоровки.
На Новопавловском направлении огневая активность врага фиксировалась у Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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