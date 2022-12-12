В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки

12.12.2022 17:00

В оккупированном Донецке начали установку новогодней елки на площади Ленина.

"Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года", - прокомментировал установку елки глава оккупационной "администрации" города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.