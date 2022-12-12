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В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки
12.12.2022 17:00
В оккупированном Донецке начали установку новогодней елки на площади Ленина.
"Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года", - прокомментировал установку елки глава оккупационной "администрации" города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Теги: Донецк, Донбасс, новогодняя елка, центр
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