Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

13.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов районов почти двенадцати населенных пунктов, в частности: Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов почти двадцати населенных пунктов, в том числе: Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии различных типов районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.