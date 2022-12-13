- Трое сотрудников ГСЧС погибли во время разминирования Константиновки10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки17:00
- Защитники Бахмута получили награды от Минобороны10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Донецкие гауляйтеры "закрепили" всю коммунальную технику за российской армией11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.
На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов районов почти двенадцати населенных пунктов, в частности: Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов почти двадцати населенных пунктов, в том числе: Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии различных типов районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Теперь можно рассказать, как избежали окружения Мариуполя в сентябре прошлого года, - Генштаб
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Шокирующие цифры: 831 военнослужащий погиб не в боях, - Генштаб
- Трое сотрудников ГСЧС погибли во время разминирования Константиновки10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки17:00
- На Луганщине ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев"15:00
- В Луганске российские оккупанты "национализировали" Тараса Шевченко11:00
- Защитники Бахмута получили награды от Минобороны10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Донецкие гауляйтеры "закрепили" всю коммунальную технику за российской армией11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Трое сотрудников ГСЧС погибли во время разминирования Константиновки10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Вифлеемский огонь будет доставлен в 22 города Украины08:00
- В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки17:00
- На Луганщине ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев"15:00
- В Украину доставили Вифлеемский огонь мира13:00
- В Подмосковье горит крупный торговый центр12:00
- В Луганске российские оккупанты "национализировали" Тараса Шевченко11:00
- Защитники Бахмута получили награды от Минобороны10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Донецкие гауляйтеры "закрепили" всю коммунальную технику за российской армией
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Крыму партизаны сожгли военную базу РФ
- В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки
- Ночью над тремя областями сбили 10 из 15 "шахедов"
- Кабмин предложил предприятиям перейти на ночные смены
- Совет ЕС одобрил 18-миллиардный пакет помощи Украине в обход вето Венгрии
- Фильм о Мариуполе получил престижную премию Европейской киноакадемии
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе