Пушилин отменил установку "главной елки ДНР"

13.12.2022 15:00

На главной площади оккупированного Донецка не станут устанавливать новогоднюю ёлку. Такое решение было принято "из соображений безопасности". Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

"Посоветовались сейчас с руководителем администрации города Донецка Алексеем Кулемзиным, с руководителем администрации Алексеем Никоноровым. Считаем правильным сконцентрироваться на безопасности наших людей. Потому что, если будет ёлка, что бы мы ни говорили, люди будут собираться там. Ну, а противник может в любой момент обстрелять. Друзья, просьба отнестись с пониманием", - сказал он.