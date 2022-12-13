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Архив - Донецкая область

Пушилин отменил установку "главной елки ДНР"

13.12.2022 15:00
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Пушилин отменил установку "главной елки ДНР"

На главной площади оккупированного Донецка не станут устанавливать новогоднюю ёлку. Такое решение было принято "из соображений безопасности". Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин.
"Посоветовались сейчас с руководителем администрации города Донецка Алексеем Кулемзиным, с руководителем администрации Алексеем Никоноровым. Считаем правильным сконцентрироваться на безопасности наших людей. Потому что, если будет ёлка, что бы мы ни говорили, люди будут собираться там. Ну, а противник может в любой момент обстрелять. Друзья, просьба отнестись с пониманием", - сказал он.



Теги: Донецк, Донбасс, новый год, елка, отмена
 
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