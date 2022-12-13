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Трое сотрудников ГСЧС погибли во время разминирования Константиновки
13.12.2022 10:00
В Донецкой области во время выполнения задач погибли трое пиротехников ГСЧС. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС Украины.
"Трагедия произошла 12 декабря, во время проведения работ по разминированию в Константиновке Краматорского района. В результате детонации взрывоопасного предмета погибли начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП Евгений Сагайда 1998 г.р., начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 г.р., старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ управление Максим Лизя 1979 г.р.
Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизнь", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Константиновка, пиротехники, ГСЧС, погибшие
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