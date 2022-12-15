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Архив - Донецкая область

Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле центра Донецка

15.12.2022 12:00
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Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле центра Донецка

В оккупированном Донецке утром 15 декабря прогремели взрывы в результате обстрела из реактивных установок залпового огня. Российские пропагандисты обвиняют в атаке ВСУ. Об этом сообщают местные ТГ-каналы.
Так, зафиксированы разрушения в центральном районе Донецка.
Отмечается, что "прилеты" были на бульваре Школьном, проспекте Театральном и на улицах Набережной и Артема. После на месте обстрелов вспыхнули пожары.
По словам российского пропагандиста Андрея Руденко, было выпущено 40 снарядов "по жилому району".
Как сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ, это очередная провокация оккупантов и их практике обстрелов подконтрольных им населенных пунктов, чтобы затем лживо обвинить украинских военных.
"Русня в очередной раз коварно обстреляла в.о.Донецк из реактивных установок залпового огня. Местные жители сообщают, что звук был таким, как стреляют из пригорода", - сказано в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, оккупанты
 
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