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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки наши воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Ямполовка, Торское и Медвежье в Донецкой области.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли районы 17 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.
На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись позиции наших войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. Возле последнего зафиксирован также вражеский авиаудар.
На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области и нанесли авиационный удар в районе города Угледар.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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