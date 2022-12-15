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Архив - Донецкая область

В Генштабе рассказали о продвижении на Донбассе

15.12.2022 15:00
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В Генштабе рассказали о продвижении на Донбассе

Украинские защитники продвинулись почти на 1,5 км на Донетчине. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 15 декабря.
"В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва", - сказал он.



Теги: Донбасс, Генштаб, наступление
 
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