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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

16.12.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестовое, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине.
На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Площанки, Червонопоповки Луганской области и Ямполовки, Торского и Медвежьего Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов. В частности – Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.
На Авдеевском направлении пострадали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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