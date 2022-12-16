- В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе рассказали о продвижении на Донбассе15:00
- Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле центра Донецка12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Пушилин отменил установку "главной елки ДНР"15:00
- Трое сотрудников ГСЧС погибли во время разминирования Константиновки10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки17:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестовое, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине.
На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Площанки, Червонопоповки Луганской области и Ямполовки, Торского и Медвежьего Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов. В частности – Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.
На Авдеевском направлении пострадали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе рассказали о продвижении на Донбассе15:00
- Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле центра Донецка12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Пушилин отменил установку "главной елки ДНР"15:00
- Трое сотрудников ГСЧС погибли во время разминирования Константиновки10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки17:00
- В Украине вводятся экстренные аварийные отключения света12:00
- В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ЕС согласовал девятый пакет санкций против России08:00
- Залужный прокомментировал новую волну мобилизации17:00
- В Генштабе рассказали о продвижении на Донбассе15:00
- В ОП планируют отказаться от аварийных отключений электроэнергии13:00
- Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле центра Донецка12:00
- 15 боевиков "ЛДНР" получили по 15 лет заключения11:00
- В России произошел взрыв на нефтезаводе10:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Пушилин отменил установку "главной елки ДНР"
- В Минобороны рассказали о новой волне мобилизации
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Трое сотрудников ГСЧС погибли во время разминирования Константиновки
- Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле центра Донецка
- В Генштабе рассказали о продвижении на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Информация "Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме на 13 декабря