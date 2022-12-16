В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение

16.12.2022 10:00

В освобожденные от оккупантов Лиман и Святогорск Донецкой области вернули электроснабжение. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Деоккупированные населенные пункты возвращают к жизни. Лиман, Святогорск уже со светом. В других населенных пунктах продолжают работать ремонтные бригады. Работы усложняются из-за заминирования", - отметил он.