Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.12.2022 10:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещеевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крохмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку и Червонопоповку Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях под огонь противника попали районы более пятнадцати населенных пунктов. В частности это - Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг активных действий не проводил. Для уточнения положения наших войск задействовал БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.