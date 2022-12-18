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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.12.2022 10:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещеевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крохмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.
На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку и Червонопоповку Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях под огонь противника попали районы более пятнадцати населенных пунктов. В частности это - Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг активных действий не проводил. Для уточнения положения наших войск задействовал БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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