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Архив - Донецкая область

На Донетчине от обстрелов россиян погибли три мирных жителя

19.12.2022 11:00
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На Донетчине от обстрелов россиян погибли три мирных жителя

За 18 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Торском. Об этом сообщил глава ДонОВА Павел Кириленко.
Еще 4 человека в области получили ранения.



Теги: Россия, обстрел, Донетчина, погибшие
 
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