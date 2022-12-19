На Донетчине от обстрелов россиян погибли три мирных жителя

19.12.2022 11:00

За 18 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Торском. Об этом сообщил глава ДонОВА Павел Кириленко.

Еще 4 человека в области получили ранения.