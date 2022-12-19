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Архив - Донецкая область

Оккупанты начали установку новогодней ёлки в центре Мариуполя

19.12.2022 15:00
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Оккупанты начали установку новогодней ёлки в центре Мариуполя

В захваченном российскими войсками Мариуполе идет установка новогодней ёлки. Об этом сообщает местное пророссийское СМИ «ДАН».
Отмечается, что дерево было доставлено в оккупированный войсками РФ город из Санкт-Петербурга.



Теги: Донбасс, Мариуполь, новогодняя елка, оккупация
 
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