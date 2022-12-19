Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

19.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.