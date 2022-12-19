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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

19.12.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.
На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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