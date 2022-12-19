Жителям Краматорска предлагают бесплатные дрова для отопления домов

19.12.2022 17:00

Жители Краматорска могут получить бесплатные дрова для обогрева. Об этом сообщает Краматорская ГВА.

"Получить помощь в виде древесины топливной могут все жители города, которые имеют печное отопление или твердотопливные котлы.

Полный перечень необходимых документов и первоочередные категории граждан указано в Порядке.

Заявления на получение дров принимают в УТСЗН по адресу: ул. Героев Небесной Сотни, 23.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно проконсультироваться по телефону горячей линии +38 (093) 234-30-22. Звоните по будням, с 09:00 до 16:00", - говорится в сообщении.