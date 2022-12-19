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Жителям Краматорска предлагают бесплатные дрова для отопления домов

19.12.2022 17:00
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Жителям Краматорска предлагают бесплатные дрова для отопления домов

Жители Краматорска могут получить бесплатные дрова для обогрева. Об этом сообщает Краматорская ГВА.
"Получить помощь в виде древесины топливной могут все жители города, которые имеют печное отопление или твердотопливные котлы.
Полный перечень необходимых документов и первоочередные категории граждан указано в Порядке.
Заявления на получение дров принимают в УТСЗН по адресу: ул. Героев Небесной Сотни, 23.
В случае возникновения дополнительных вопросов можно проконсультироваться по телефону горячей линии +38 (093) 234-30-22. Звоните по будням, с 09:00 до 16:00", - говорится в сообщении.



Теги: Краматорск, бесплатно, отопление, дрова
 
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