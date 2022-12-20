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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах тридцати населенных пунктов. В частности, это – Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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