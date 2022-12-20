"Поезд Святого Николая" отправился на Донетчину с подарками для детей

20.12.2022 11:00

Вчера Святой Николай поездом Укрзализныци отправился на Донетчину, чтобы доставить подарки детям освобожденных от российских захватчиков территорий. Об этом первая леди Украины Елена Зеленская сообщила в Телеграме.

По словам Зеленской, уже через два дня этот же поезд отправится на освобожденную Харьковщину, потом — на Юг, в Николаев и Херсон.

""Поезд Святого Николая" — это совместная инициатива Укрзализныци и ЮНИСЕФ Украина, чтобы поздравить с праздником детей, которые очень его ждали. Поезд привезет на деоккупированные территории более 30 тысяч подарков, а еще будет содержать отдельный вагон — железную резиденцию Николая, где будут проходить театрализованные действа.

И пусть в этом году украинское небо опасно для полетов салазок Николая — зато у него есть "железная" альтернатива: поезд Укрзализныци", – добавила первая леди.