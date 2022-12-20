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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке под обстрел попал медуниверситет

20.12.2022 10:00
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В оккупированном Донецке под обстрел попал медуниверситет

В оккупированном Донецке в результате обстрела вечером 19 декабря повреждено здание Донецкого медицинского национального университета. Снаряд попал в крышу и пробил стену спортзала. Возникло задымление.
В оккупационной администрации сообщают, что также повреждены окна в многоквартирных жилых домах по проспекту Ильича и улице Капитана Ратникова.



Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, медицинский университет
 
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