Зеленский посетил Бахмут

20.12.2022 16:00

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами. Об этом он сообщил в Telegram.

"Крепость Бахмут. Наши. Непокорны перед врагом. Которые своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим. Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и крепость, которую демонстрируете в отражении вражеских атак", - отметил Зеленский.