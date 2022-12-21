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На Донетчине из-за аварии обесточена Карловская фильтровальная станция
21.12.2022 10:00
В результате аварии на сетях АО "ДТЭК Донецкие электросети", с 9:30 20.12.2022 г. была обесточена Карловская фильтровальная станция и прекращено водоснабжение потребителей. Об этом сообщает Покровская ГВА.
Подача воды в полном объеме будет осуществляться после восстановления электроснабжения и технологических процессов Карловской фильтровальной станции.
Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск.
Теги: Донбасс, Карловка, авария, фильтровальная станция
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