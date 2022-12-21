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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

21.12.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия. Обстрелял из танков и артиллерии наши позиции в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районах Спирного и Белогоровки.
На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям наших войск вблизи Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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