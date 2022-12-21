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Суд открыл дело о банкротстве ММК им. Ильича
Хозяйственный суд Запорожской области открыл дело о банкротстве ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", входящего в группу "Метинвест". Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.
"Причины открытия производства по делу о банкротстве эмитента: захват и разрушение Единого имущественного комплекса ЧАО "ММК им. Ильича" в оккупированном г. Мариуполе и как следствие неплатежеспособность, невозможность выполнения денежных обязательств перед кредиторами, в частности, перед ЧАО "Авдеевский коксохимический завод", – говорится в сообщении.
Подготовительное заседание по делу было назначено на 27 февраля следующего года. инициатором возбуждения дела о банкротстве выступило ЧАО "Авдеевский коксохимический завод", входящее в горно-металлургическую группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, как и ММК им. Ильича.
Арбитражным управляющим суд назначил директора адвокатского объединения "Инсолв" Алексея Сокола. Агентство отмечает, что он руководил санацией "Днепровского меткомбината", целостный имущественный комплекс которого в прошлом году на тендере купил "Метинвест".
Теги: Донбасс, банкротство, суд, ММК им. Ильича, дело
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