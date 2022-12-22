В Бахмуте работают три "пункта несокрушимости"

22.12.2022 12:00

В Бахмуте работают три "пункта несокрушимости", которые находятся в разных микрорайонах города. В них бахмутчане могут согреться и зарядить мобильные телефоны. Об этом сообщает Бахмутский городской совет.

Недавно волонтеры привезли топливные брикеты для отопления пунктов обогрева.

"В целях безопасности адреса пунктов не разглашаются. Узнать всю необходимую информацию о ближайшем к месту своего пребывания убежище жители могут в пунктах выдачи гуманитарной помощи", - отметили в городском совете.