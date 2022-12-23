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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатное на Харьковщине, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области и Новоселовка, Ямполовка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Нью-Йорк, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении враг осуществил огневое поражение неподалеку Новомлинска, Купянска, Крохмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.
На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.
Теги: Донбасс, Генштаб, ситуация
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