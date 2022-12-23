В Лимане задержали информатора оккупантов

23.12.2022 11:00

Служба безопасности Украины задержала жителя г. Лимана, который передавал врагу данные о местах расположения подразделений ВСУ.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Он собирал разведданные о расположении огневых позиций и маршрутах перемещения Сил обороны в регионе. Также он передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов украинского города. По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице. После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить отчет своим российским кураторам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали корректировщика при передаче разведывательной информации агрессору. Задержанный - местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб России для проведения взрывной деятельности в регионе. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

Вражеский агент уведомлен о подозрении и взят под стражу.