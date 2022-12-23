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В Мариуполе оккупанты начали снос разбомбленного Драмтеатра
23.12.2022 08:00
В Мариуполе оккупанты сносят здание Драматического театра, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Пока Мариуполь в экзиле думает о культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли половину драматического театра. Просто снесли дотла. Так за два дня от него не останется даже физического воспоминания", - отметил он.
Теги: Донбасс, Мариуполь, театр, снос, оккупанты
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