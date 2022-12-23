В Мариуполе оккупанты начали снос разбомбленного Драмтеатра

23.12.2022 08:00

В Мариуполе оккупанты сносят здание Драматического театра, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Пока Мариуполь в экзиле думает о культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли половину драматического театра. Просто снесли дотла. Так за два дня от него не останется даже физического воспоминания", - отметил он.