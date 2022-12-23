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Архив - Донецкая область

За сутки на Донетчине российские оккупанты убили четверых гражданских

23.12.2022 10:00
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За сутки на Донетчине российские оккупанты убили четверых гражданских

За четверг, 22 декабря, российские войска убили четверых мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Сообщается, что два человека погибли в Часовом Яру и два - в Бахмуте, еще семь человек в области получили ранения в течение суток.



Теги: Донбасс, обстрелы, погибшие
 
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