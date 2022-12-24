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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

24.12.2022 08:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполовка, Раздоловка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крохмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.
На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Диброва на Луганщине.
На Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Спирное, Берестовое, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опытное Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Авдеевки.
На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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