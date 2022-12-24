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В "ДНР" запретили вывоз металлолома
24.12.2022 11:00
Главарь "ДНР" Пушилин своим "указом" ввел запрет на вывоз металлолома.
"Установить временный запрет на вывоз лома и отходов цветных и (или) черных металлов за пределы административных границ Донецкой Народной Республики", — говорится в тексте "документа".
Запрет вступил в силу со вчерашнего дня и будет действовать в период военного положения в "республике".
Теги: Донбасс, запрет, металлолом, ДНР, вывоз
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