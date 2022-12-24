В "ДНР" запретили вывоз металлолома

24.12.2022 11:00

Главарь "ДНР" Пушилин своим "указом" ввел запрет на вывоз металлолома.

"Установить временный запрет на вывоз лома и отходов цветных и (или) черных металлов за пределы административных границ Донецкой Народной Республики", — говорится в тексте "документа".

Запрет вступил в силу со вчерашнего дня и будет действовать в период военного положения в "республике".